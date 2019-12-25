Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (3)
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Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (3)

8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDIKaradeniz Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

25.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (3)

8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili 'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin yaktıkları anız ateşleri nedeniyle orman yangınlarına sebebiyet verdikleri değerlendiriliyor. İfadelerine başvurulan 8 kişi hakkındaki yasal işlemler sürüyor.


Kaynak: DHA
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