Karadeniz'de 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Karadeniz'de 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Karadeniz'de 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
08.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:23

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de hava yağışlı olacak.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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