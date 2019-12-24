Karadeniz'de 47 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (3)

24.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:06

YANGIN ALANI SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı 47'ye ulaştı. Trabzon'da 22, Ordu'da 23, Giresun'da 1 ve Artvin'de 1 olmak üzere 47 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

SABOTAJ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Karadeniz'de 47 noktada bir gecede çıkan yangınlar, sabotaj iddiasını gündeme getirdi. Güvenlik güçleri, yangınlarla ilgili sabotaj iddiasının araştırıldığını belirtti. Yangınlarda, Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımların etkili olduğu ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA