Karadeniz'de 30 Aralık'ta Deniz Keyfi

Samsun'da bir vatandaşın 30 Aralık'ta Karadeniz'e girerek yüzmesi görenleri şaşkına çevirdi.



Termometrelerin en yüksek 18 dereceyi gösterdiği Samsun'da, Aralık ayına rağmen Akdeniz Bölgesi'ni aratmayan bir görüntü objektiflere yansıdı. Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş denize girdi. Kış ayı olmasına rağmen buz gibi suda deniz keyfi yapan vatandaş, bir süre suyun içinde kaldı. Çevredeki meraklı gözler ise bu havada denize giren vatandaşı hayretle izledi.



Bir süre yüzdükten sonra denizden çıkan vatandaş, kurulandıktan sonra plajdan ayrıldı. - SAMSUN