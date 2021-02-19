Karadeniz'de 3 metreyi bulan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı
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Karadeniz'de 3 metreyi bulan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

19.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:13
Karadeniz'de 3 metreyi bulan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar, Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde tahribata neden oldu.

Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar, Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde tahribata neden oldu.

Kentte etkili olan lodos yüzünden denizde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde dalgalar, kıyı bandında tahribata yol açtı.

Kıyıya vuran dalgalar, yaya yürüyüş yolunun su ve taşlarla dolmasına neden oldu.

Çok sayıda ağaç da kökünden söküldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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