Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6)

25.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:29

BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 ÖNEMLİ YANGINIMIZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Soğutma ve söndürme çalışmalarının 15 yangın bölgesinde devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 önemli yangınımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA