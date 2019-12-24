Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü (1)
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Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü (1)

KARADENİZ Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

24.12.2019 06:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:52
Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü (1)

KARADENİZ Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. 5 evin kül olduğu, fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, Trabzon Valiliği'nde ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.


Kaynak: DHA
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