Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü (1)

24.12.2019 06:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:52

KARADENİZ Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. 5 evin kül olduğu, fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, Trabzon Valiliği'nde ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.

Kaynak: DHA