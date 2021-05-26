Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü

Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki 7 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki 7 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü. Haritada, geçen haftaya oranla; yüzde 49,68 ile Gümüşhane, yüzde 1,70 ile Samsun, vaka sayıları artan 2 il oldu. Bölgede Giresun ve Rize ise, ülke genelinde son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ilk 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs 2021 tarihli, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini açıkladı. Haritada, Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, Samsun ve Gümüşhane hariç, vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Sinop'ta vakalar düştü.

Güncel haritaya göre; Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 125,14'ten, 93,73'e, Giresun'da 134,83'den, 84,69'a, Sinop'ta 97,02'den 51,28'e, Rize'de 167,27'den 119,64'e, Artvin'de 78,47'den 74,93'e, Bayburt'ta 95,23'den 65,93'e, Ordu'da 149,72'den 117,28'e geriledi.SAMSUN VE GÜMÜŞHANE'DE ARTIŞHaritada, geçen haftaya oranla; yüzde 49,68'lik yükselişin görüldüğü Gümüşhane ve yüzde 1,70'lik artışın yaşandığı Samsun, bölgede vaka sayıları artan 2 il oldu. Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 95,57'den 97,19'a, Gümüşhane'de ise 109,38'den 163,72'ye yükseldi.DEĞİŞİM EN YÜKSEK SİNOP, EN AZ ARTVİNHaritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 45,74 vaka farkı ve yüzde 47,14'lük düşüşün görüldüğü Sinop'ta oldu. Sinop'u yüzde 37,19 ile Giresun, yüzde 30,77 ile Bayburt, yüzde 28,47 ile Rize, yüzde 25,10 ile Trabzon, yüzde 21,67 ile Ordu takip etti. Bölgede vaka sayısı en az düşen, yüzde 4,51'lik azalmayla Artvin oldu.GİRESUN VE RİZE, EN ÇOK AZALIŞTA İLK 10'DA

Bu arada, Giresun ve Rize; ülke genelinde son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ilk 10 il arasında sıralamaya girdi. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre; 50,14'lük azalışla Giresun, 7'inci sırada, 47,63'lük azalışla Rize ise 10'uncu sırada yer aldı.


Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 233 bin 774 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 233 bin 774 doz oldu
'Aşıya erişim birçok konuda çözümler üretmemiz gereken uluslararası ilişkilerin en kritik ve acil gündem maddesidir'
"Aşıya erişim birçok konuda çözümler üretmemiz gereken uluslararası ilişkilerin en kritik ve acil gündem maddesidir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Volkan Bozkır Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Murat Boz Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:57:01. #1.14#

title