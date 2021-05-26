Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki 7 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki 7 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü. Haritada, geçen haftaya oranla; yüzde 49,68 ile Gümüşhane, yüzde 1,70 ile Samsun, vaka sayıları artan 2 il oldu. Bölgede Giresun ve Rize ise, ülke genelinde son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ilk 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs 2021 tarihli, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini açıkladı. Haritada, Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, Samsun ve Gümüşhane hariç, vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Sinop'ta vakalar düştü.

Güncel haritaya göre; Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 125,14'ten, 93,73'e, Giresun'da 134,83'den, 84,69'a, Sinop'ta 97,02'den 51,28'e, Rize'de 167,27'den 119,64'e, Artvin'de 78,47'den 74,93'e, Bayburt'ta 95,23'den 65,93'e, Ordu'da 149,72'den 117,28'e geriledi.SAMSUN VE GÜMÜŞHANE'DE ARTIŞHaritada, geçen haftaya oranla; yüzde 49,68'lik yükselişin görüldüğü Gümüşhane ve yüzde 1,70'lik artışın yaşandığı Samsun, bölgede vaka sayıları artan 2 il oldu. Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 95,57'den 97,19'a, Gümüşhane'de ise 109,38'den 163,72'ye yükseldi.DEĞİŞİM EN YÜKSEK SİNOP, EN AZ ARTVİNHaritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 45,74 vaka farkı ve yüzde 47,14'lük düşüşün görüldüğü Sinop'ta oldu. Sinop'u yüzde 37,19 ile Giresun, yüzde 30,77 ile Bayburt, yüzde 28,47 ile Rize, yüzde 25,10 ile Trabzon, yüzde 21,67 ile Ordu takip etti. Bölgede vaka sayısı en az düşen, yüzde 4,51'lik azalmayla Artvin oldu.GİRESUN VE RİZE, EN ÇOK AZALIŞTA İLK 10'DA

Bu arada, Giresun ve Rize; ülke genelinde son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ilk 10 il arasında sıralamaya girdi. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre; 50,14'lük azalışla Giresun, 7'inci sırada, 47,63'lük azalışla Rize ise 10'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan