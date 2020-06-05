Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altı çocuklar, park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altı çocuklar, park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Kastamonu'da çocuklar, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti. Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunca yürüyüş yaptı, Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle oynadı, bazıları da kentin sokaklarında aileleriyle yürüyüş yaptı.

Kentin sokaklarında ve parklarında yoğunluk gözlemlendi.

Tokat'ta da 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı çocuklar ise yürüyüş yaptı.

Çankırı'da da çocuklar, dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

İl genelindeki parklarda ve sokaklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle birlikte dolaştı, bisiklet sürdü.

Polis ekipleri de sosyal mesafe ve maske takılmasıyla ilgili ailelere uyarılarda bulundu.

Amasya'da, 18 yaş ve altı çocuklar dışarıda olmanın keyfine vardı.

Meydan ve parklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Çorum'da salgın dolayısıyla kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, kendilerine müsaade edilen şartlarda sokakta olmanın tadını çıkardı.

Aileleriyle birlikte kent merkezindeki başta Millet Bahçesi olmak üzere yeşil alanlara yönelen çocuklar ve gençler, keyifle vakit geçirdi.

Sinop'ta da bu hafta ikinci kez sokağa çıkan çocuk ve gençler, daha çok deniz kenarı, park ve bahçelerde zaman harcadı.

Barış Manço Parkı'nda bisikletlere, salıncaklara binerek çeşitli oyunlar oynayan çocuk ve gençler, güvercinlere yem verdi, yeşillikler arasında doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA