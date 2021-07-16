Karadeniz'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz destanının 5'inci yılında tüm şehitlere rahmet, kahraman gazilere sıhhatler diledi.

O günü, o akşamı hiç unutmadıklarını ve unutmayacaklarını, dün gibi hatırlayacaklarını vurgulayan Sonel, bu ülkede cengaverlerin çok olduğuna işaret etti.

FETÖ alçağının hiçbir şekilde başarılı olamayacağının altını çizen Sonel, "Hele o şanlı üniformanın içine girerek milletimizin tankıyla, milletimizin F-16'sıyla, milletimizin silahıyla bu milletimize silah sıkan, bomba atan insan değildir. Onlar insan değildir, onlar canidir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise "Gözümüzü dört açmamız, kenetlenmemiz lazım. Eğer böyle olduğumuz takdirde Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması ekrandan seyredildi.

Belediyenin sanat galerisinde, Anadolu Ajansının fotoğraflarının da yer aldığı 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.

Giresun

Giresun'da da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunan programda konuşan Vali Enver Ünlü, 15 Temmuz 2016'da ordunun içine sinsice sızan FETÖ'cü cuntanın, hain darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Malazgirt'te, Kut'ül-Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde art niyetleri nasıl toprağa gömdüysek, 15 Temmuz gecesinde de hainlere gene göz açtırmadık. İşte o gece iradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milleti devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır."

Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlikte, 15 Temmuz ile ilgili belgesel gösterileri sunuldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Kamuran Taşbilek, vatanı aziz kılan şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilere sağlıklı ömürler diledi.

15 Temmuz gecesi ülkenin vatan ve millet noktasında cansiperane şekilde bir araya geldiğini ifade eden Taşbilek, "Bir olacağız, diri olacağız. Vatanımız için kardeşliğimizi yücelteceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de aziz Türk milletinin vatanın, bayrağın, devletin esaret altına girmemesi, hür ve bağımsız kalması için mücadele ettiğini aktardı.

Çimen, 15 Temmuz 2016'daki menfur FETÖ darbe ve terör girişimine karşı çıkarak şahadet şerbetini içenleri rahmetle anarak, gazilere sağlıklı ömürler diledi.

15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak ise kısa bir konuşma yaparak yaşadıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından ilahi grupları, tasavvuf musikisinden parçalar seslendirdi.

Gümüşhane Belediyesince alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Trabzon

Trabzon'da da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz'un, tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediği, milletin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi Kuva-yi Milliye ruhu ile topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle mücadele ettiği çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Türk milletinin 15 Temmuz gecesinde bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğinin altını çizdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 15 Temmuz'un, 84 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direniş ve kutlu mücadelenin adı olduğunu belirterek, "Türk milleti 100 yıl önce Çanakkale'de hangi inanç ve kararlılıkla düşmanın karşısına dikilmişse, 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam eden programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı, tören alanında Vali Ustaoğlu'na teslim etti.

Bayburt

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Saray Bahçesi'nde devam eden programa vatandaşlar Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasının canlı izlendiği programda konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadın bu uğurda büyük bedeller ödediğini vurguladı.

Epcim, ecdadın tarihinin her devrinde türlü zorluklarla karşılaştığını, fakat asla yılgınlığa düşmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin Anadolu topraklarını kendine yurt edinmesinden bugüne türlü oyunlarla milletimizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar o emellerine ulaşma gayesiyle bir çok saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi hamlelerle, kimi zaman da ülkemizde yuvalanmış terör odaklarının harekete geçirilmesi münasebetiyle vuku bulmuştur. Doğrudan milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alan bu saldırılar her defasında yine milletimizin sarsılmaz iradesine çarpmıştır."

Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerinin anısını nesilden nesile taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.

Etkinlik mehteran takımının gösterisi ve yerel sanatçıların kahramanlık türküleriyle devam etti.

Bayburt Belediyesince alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli