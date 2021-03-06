Karadeniz çayına Malatya 'Kayısı çayı' ile rakip oldu
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Karadeniz çayına Malatya 'Kayısı çayı' ile rakip oldu

06.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:19
Karadeniz çayına Malatya 'Kayısı çayı' ile rakip oldu

Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya'da, kayısıdan döner, kolonya, yağ, çikolata, tatlı, kek derken şimdi de kayısı çayı artık yapılıyor.

Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya'da, kayısıdan döner, kolonya, yağ, çikolata, tatlı, kek derken şimdi de kayısı çayı artık yapılıyor. Aroması ve tadı ile bitki çayları arasında liderliğe çıkacak olan Kayısı çayının sağlığa da birçok faydası bulunuyor.

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen, bilhassa salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinen kayısı ve kayısı ürünleri, aranan gıdalar arasında ilk sırada yer almaya başladı. Kayısı artık sade kuru kayısı olarak tüketilmesinin yanı sıra katma değeri yüksek ürünler olarak da tüketicilerin gözdesi oldu.

Kayısı ürünleri sofraların baş kösesinde yerini alırken, son olarak kayısı çayı da üretilip tüketicilerin kullanımına sunuldu. Kayısı çekirdeğinden birçok katma değeri yüksek ürün, şeker ve çikolata üreten, bu ürünleri sanatsal, estetik ve özgün tasarımlı ambalajlarda sunarak fark oluşturan Osman Timurtaş, ürün çeşidine bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşadıklarını anlattı.

Kayısı parçacıklı gerçek kayısı çayını ilk olarak kendilerinin üretip piyasaya sunduklarını belirten Timurtaş, "Şuana kadar kayısı çekirdeğinin 20'ye yakın çeşidini üreterek piyasaya sürdük. Son olarak da kayısı çayını geliştirdik" dedi.

Kayısı ve kayısı çekirdeğinin birçok ürüne dönüştürülecek nitelikli bir ürün olduğunu ifade eden Timurtaş, "Yaklaşık 7 ay önce Ar-Ge çalışmalarına başladığımız kayısı çayımızı 1 aydır tüketime sunduk. İçerisinde kuru kayısı parçacıklarının olduğu çayımız şekerli, şekersiz ve C vitaminli olarak satılıyor" diye konuştu.

Hazırlanışının çok hızlı ve kolay olduğunu da ifade eden Timurtaş, kayısının bilinen tüm sağlığa faydalı yönlerinin de bu çay ile birlikte kullanılabildiğini söyledi. Kısa süre olmasına rağmen yoğun bir ilgi gördüklerini de belirten Timurtaş, şuan Rusya'ya ihracata başladıklarını, Almanya ve Japonya ile de görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Pandemi sürecinin araya girmesi ile ihracatta duraklama yaşadıklarını belirten Timurtaş, salgının da yavaşlaması ile birçok ülkeye de ihracat gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Hazımsızlığa oldukça iyi gelen kayısı çayının toplumun vazgeçilmezi olan siyah çaya karşı alternatif olacağını da ifade eden Timurtaş, bitki çayları kategorisinde yeni bir kulvar açacaklarını da sözlerine ekledi. - MALATYA

Karadeniz çayına Malatya 'Kayısı çayı' ile rakip oldu
Karadeniz çayına Malatya 'Kayısı çayı' ile rakip oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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