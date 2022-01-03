SİNOP (İHA) - - Karadeniz çamura büründü

SİNOP - Sinop'ta önceki hafta yağan kar, eriyerek denize çamur olarak aktı. Doğasıyla kendine hayran bırakan Akliman, maviliğini kahverengiye bıraktı.

Sinop'un yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı'ndan akan çamur deniz üzerinde metrelerce genişlikte çamurla kaplandı.

Doğasıyla görenleri hayran bırakan Karadeniz'in doğal limanı olarak geçen Sinop Akliman bölgesi sahil şeridinde denizi gören vatandaşlar, metrelerce çamurla karşılaştı. Doğal limanı kahverengiye bürüyen çamur, drone ile görüntülendi.