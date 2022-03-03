BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Karadeniz, bu ilçeyi parça parça yutuyor

Kıyı erozyonunun olduğu ilçede vatandaş tedirgin

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe belediyenin önlem almadığını belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi. Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

"Depremden daha beter"

Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Haydar Edeş, "Devletimiz Karasu'da yaşanan erozyona çare bulmalı. Böyle giderse yola kadar gelecek. Biz Karasuluyuz, Karasu'dan başka gidecek yerimiz yok. Dalgakıran ya da perde beton yapılmalı. Yoksa yola kadar gelir, hatta yolu da geçer. Bugün burası, yarın Küçükboğaz olur. Erozyon devam edecek. Depremden daha beter" dedi.

"Taş dolgu yapmak istiyorum, belediye doldurtmuyor"

Arsasının erozyon sebebiyle yıkıldığını ve ilçe belediyesine önlem almak için gittiğinde ret cevabı aldığını belirten Ali Çabuk, "Taş dolgu yapmak istiyorum, belediye doldurtmuyor. Belediye tatilciye çalışıyor, Karasuluya çalışmıyor. Belediyeden hiçbir şey beklemiyorum artık. Kaderim neyse yaşarım. Haberciler geliyor, gidiyor, yazıyor. Bir aydır yaşanan bir durum. Bahçemin önündeki tapulu arazimi deniz yedi. Şimdi sıra evimde. Önlem alınmıyor ve bana da engel olunuyor. Hiçbir yardım istemiyorum, yıkılırsa yıkılsın" diye konuştu.