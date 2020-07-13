Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü
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Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü

Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü Adını yol üzerindeki 40 virajdan alıyor Projenin tamamlanmasıyla Kırkdilim, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya...

13.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:22

Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü

Adını yol üzerindeki 40 virajdan alıyor

Projenin tamamlanmasıyla Kırkdilim, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak

ÇORUM - Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü. T-3 tünelinde bugün tören düzenlenecek.

2008-2011 yılları arasında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim'in tünellerle geçilmesi için proje hazırlandı.

Adını yol üzerindeki 40 virajdan alıyor

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre, T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

670 milyon liraya mal olacak

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim'de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak.

Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü

Kaynak: İHA

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