Karadeniz Bölgesindeki 8 üniversitenin rektörleri toplantıda bir araya geldi

Karadeniz Bölgesinde bulunan 8 üniversitenin rektörü toplantı yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, bölge üniversitelerinin rektörleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın ev sahipliğini üstlendiği toplantıya, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu katıldı.

Toplantıda, katılım sağlayan üniversitelerin akademik faaliyetlerinin yanı sıra Ar-Ge noktasında geliştirilebilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölge üniversitelerinin hem bulundukları şehre hem de bölgeye sağladığı katkıların daha da geliştirilmesinin ve kurumlar arasındaki mevcut etkileşimin artırılması konuları da ele alındı.