Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda
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Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda Bozok Yaylası, coğrafi yapısı, yüzlerce endemik bitki türü, zengin çiçek florası ile Karadenizli gezginci arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda

YOZGAT - Bozok Yaylası, coğrafi yapısı, yüzlerce endemik bitki türü, zengin çiçek florası ile Karadenizli gezginci arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat, arıcıların da gözdesi haline geldi. Karadeniz Bölgesinden gelen gezginci arıcıların Yozgat'ın Bozok yaylasında bal üretim mesaisi başladı.

İlkbahar mevsimi ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden Bozok yaylalarına gelerek kovanlarını kuran ve bal mesaisine başlayan gezginci arıcılar, bal üretiminden yüksek verim elde etmeyi planlıyor.

Yozgat'ta 2021 verilerine göre hem gezginci hem de yerli arıcıya ait 29 bin 128 adet kovanda bal üretimi yapılıyor. İl dışından özellikle Karadeniz Bölgesinden gelen 80 gezginci arıcılar, 22 bin arılı kovan ile yılda 660 tona yakın bal üretimi yapmayı hedefliyor.

Gezgini arıcıların Nisan ayında başlayan bal mesaisi Eylül ayına kadar devam ediyor. Üretilen ballar, pazar sıkıntısı yaşanmadan alıcı buluyor.

Ordu'dan ailesiyle birlikte gelen gezginci arıcı Salih Güler, 27 yıldır Yozgat'ın yaylalarında bal üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Güler, "Ordu'dan geldik, 6 ay burada kalıyoruz, Yozgat'ın güzel balı oluyor. Herkeste memnun, ailemle beraber 30 yıldır bu işi yapıyorum. Gezginci arıcıyım. Yılda 4 ton bal üretiyorum. 200'ün üzerinde arı kovanım ver. 1994 yılından beri Yozgat'ta arıcılık yapıyorum" dedi.

Sevim Güler ise "Eşimle beraber yıllarca arıcılık yapıyorum. Ekmek paramızı buradan kazanıyoruz, Yozgat'ı çok sevdik, yıllardır buradayız. Burada çiçekler çok oluyor balı iyi oluyor. Çiçek florası zengin. Biz bu arılara bebek gibi bakıyoruz. Sürekli uğraşıyoruz bal üretip satıyoruz" şeklinde konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda
Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda
Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda
Karadeniz Bölgesi'nin gezginci arıcıları Bozok Yaylası'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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