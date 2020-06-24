Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı
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Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı
24.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:02

Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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