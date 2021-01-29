GÜMÜŞHANE - Kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren kar aralıklarla devam ediyor.

Yağış sonrası merkez ilçede ve Kelkit'te 20'şer ve Köse'de de 10 olmak üzere 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezinde de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, yağışın aralıklarla sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarılarında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara