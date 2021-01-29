GÜMÜŞHANE - Kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

GÜMÜŞHANE - Kar yağışı

29.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:59

Gümüşhane'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gümüşhane'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren kar aralıklarla devam ediyor.

Yağış sonrası merkez ilçede ve Kelkit'te 20'şer ve Köse'de de 10 olmak üzere 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezinde de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, yağışın aralıklarla sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarılarında bulundu.

GÜMÜŞHANE - Kar yağışı
GÜMÜŞHANE - Kar yağışı
GÜMÜŞHANE - Kar yağışı
GÜMÜŞHANE - Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Silah Aralık Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜMÜŞHANE - Kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:59:57. #1.15#
title