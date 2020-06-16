Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve dolu uyarısı
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Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve dolu uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve dolu uyarısı
16.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:46

Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar bölge genelinde sağanak ve dolunun etkili olabileceği belirtildi.

Açıklamada, muhtemel dolu ile yağış anında şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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