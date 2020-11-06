Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

06.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:04
Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Ordu, Samsun-Ankara ve Samsun-Sinop kara yollarındaki kontrol noktasında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontrol noktasında durdurulan şehirler arası toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile GBT'leri sorgulandı, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu.

Tokat'ta da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu.

Kastamonu merkez ve ilçelerinde de polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede son iki haftada vaka sayısında ciddi artış gözlemlendiğine işaret etti.

İki hafta içinde vaka sayısının yaklaşık 5 kat arttığını vurgulayan Demirkıran, "Sağlık çalışanlarımız ve emniyet, jandarma ekiplerimizin uzun süredir 08.30'dan 23.00'e kadar canla başla çalışarak vaka sayılarını kontrol altında tutmaya çalıştığını bildirmek isterim. Hepimiz sağlık ordusunun birer neferi olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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