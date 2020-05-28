Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
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Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
28.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:03

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri girişlerinde polis ekipleri maske takmayan vatandaşları uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri pazar yerlerinde vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarı yapıyor.

Tokat

Tokat'ta belediye ekipleri, koranavirüs tedbirleri kapsamında yarın ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Görevliler, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Polis ve jandarma ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik uygulamalar yaparak, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Amasya Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı, toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Güvenlik güçleri tarafından, kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu'da belediye ekipleri, camiler ile şehrin farklı yerlerinde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanımı konusunda sık sık uyarı yapıyor.

Uyarılara uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiliyor.

Çankırı

Çankırı'da da belediye ekiplerince il genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Bu hafta kılınacak cuma namazı nedeniyle cami çevreleri dezenfekte edilirken, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanımı konusunda sık sık uyarıyor.

Kaynak: AA

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