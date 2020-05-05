Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
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Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
05.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:46

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Atakum Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde denetim yapıp sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor.

Zabıta ekipleri pazar girişlerinde maske ve eldiven dağıtarak mahalle sakinlerini, ürünleri seçmemeleri yönünde ikaz etti.

İlkadım Belediyesi de halk pazarlarında maske ve sosyal mesafe ve ateş ölçümü konularında vatandaşları uyarıyor.

Temizlik işleri ekipleri, 61 mahallede halkın yoğun kullandığı yerleri, köpüklü tazyikli suyla yıkamaya aralıksız devam ediyor.

Tokat

Tokat'ta koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında şehir giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.

Sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçen ekipler, tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Tokat Belediyesi ise cadde ve sokakları deterjanla yıkayarak dezenfekte etti.

Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri de ilçede faaliyet gösteren esnafa maske dağıttı.

Kastamonu

Devrekani Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilçede kurulan pazarlara girişte vatandaşların ateşinin ölçüldüğü ve maske dağıtıldığı belirtildi.

Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerine devam ediyor.

Şehrin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Belediye ekipleri de toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Çorum

Çorum Belediyesi vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlar için 200 bin maske ürettiklerini belirterek, "Nanoteknolojiyle pamuklu kumaştan üretilmiş, yıkanabilir maskeleri evinize getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz medikal maskeleri 3 gün içinde tüm vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kentte evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün 112, 155 ve 156'yı arayarak yardım talebinde bulunan 2 bin 212 kişinin ihtiyacı ekiplerce karşılandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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