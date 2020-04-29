Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Samsun'un İlkadım Belediyesi yeni tip koronavirüs ile bir taraftan mücadele ederken, diğer taraftan salgın sonrası için hazırlıklarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve parklarda dezenfeksiyon çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının azalmasının sevindirici olduğuna işaret eden Demirtaş, "Önümüzdeki ay normal sürece gireceğimizi umut ediyorum. Bu kapsamda uzun zamandır evlerinde kalan vatandaşlarımızın dinlenmesi, park ve bahçelerin keyfini çıkartması için bu alanları hazır hale getiriyoruz. Kentimizde çok sayıda park ve dinlenme alanının yanı sıra peyzaj alanlarını da düzenliyor ve güzelleştiriyoruz." dedi.

Atakum Belediyesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü Atakumluları Çözüm Merkezi ekipleri vasıtasıyla telefonla arayarak, yaşlılara moral desteği sağlıyor, ihtiyaçlarının olup olmadığı soruyor.

Evlerinde kaldıkları dönemde kaygı ve endişe düzeyleri yükselen vatandaşlara Psikolojik Dayanışma Platformunu arayarak ücretsiz psikolojik danışmanlık alabilecekleri de hatırlatılıyor.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehrin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Şehirde dezenfekte etmedikleri hiçbir noktanın kalmadığını ifade eden Vidinlioğlu, "Tedbirlere uymazsak ikinci kez vaka hızla yayılabilir. Bu, çok ciddi bir tehlike demektir. Özellikle bu dönemde herkes izolasyona daha fazla uymalı. Mübarek günler kendimizi dinleme ve arınma günlerimiz. Biraz daha sevdiklerimize vakit ayıralım. Bunun da hayırlı neticeleri olur. Kendimiz için sevdiklerimiz için evde kalalım." diye konuştu.

Sinop

Sinop'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye ile Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kentin meydan, sahil ve işlek caddelerinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, Sinop Valiliği de vatandaşlara çok acil durumlar olmadıkça evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Amasya

Kentte yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı, semt pazarının giriş çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Müşteriler ve pazarcılar ateşleri ölçülerek ve maske taktırılarak pazar yerine alındı.

Ekipler, pazar girişinde ve çıkışında vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, esnaf ve vatandaşlara, salgına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden pazarcıların kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağı bilgisini veren ekipler, buna uymayan esnafı uyardı.

Kaynak: AA