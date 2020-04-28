Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Samsun'da polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddelerinde kontrol noktaları oluşturarak vatandaşları kuralları uymaları konusunda uyarıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de yoğun noktalarda vatandaşlara maske dağıtıyor.

Atakum Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde denetim yaparak sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor.

Zabıta ekipleri pazar girişinde maske ve eldiven dağıttı, mahalle sakinleri ürünleri seçmemeleri yönünde ikaz edildi.

Havza Belediyesi tarafından ilçe pazarlarında oluşturulan giriş noktalarında ücretsiz maske dağıtımına devam edildi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerle ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.?

Salgın nedeniyle iftar çadırı kurulamadığından valilik ve belediye tarafından her gün 2 bin kişinin evine sıcak yemek ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sadece pazarlarda 130 bin maske, iş yerini kapatan 2 bine yakın esnafımıza yardım çeki, 36 bin kişiye gıda yardımı yaptık. Sağlık çalışanlarına özel servis uygulaması başlattık. Esnafa dezenfektan dağıttık. Bu imkanı veren devletimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. ?

Evden çıkamayan vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da belediye ekipleri şehrin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Zabıta ekipleri, Salı pazarı girişinde vatandaşlara maske dağıtarak, yoğunluk oluşturulmayacak şekilde alışveriş yapılmasını sağlıyor.

Polis ekipleri de özellikle banka önlerinde bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Sinop

Sinop'ta da köy karantinaları ile bazı ilçelere yönelik seyahat yasağı uygulaması devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları evlerinde giderilmeye devam ederken, Sinop Belediyesi ekipleri de kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında kontroller sürdürülüyor.

Araçlardaki vatandaşların kimlik, ehliyet ve seyahat izin belgeleri sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Maske de dağıtan ekipler, dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların da kurallara uyup uymadıklarını denetliyor.

Kaynak: AA