Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
28.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:06

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Samsun'da polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddelerinde kontrol noktaları oluşturarak vatandaşları kuralları uymaları konusunda uyarıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de yoğun noktalarda vatandaşlara maske dağıtıyor.

Atakum Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde denetim yaparak sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor.

Zabıta ekipleri pazar girişinde maske ve eldiven dağıttı, mahalle sakinleri ürünleri seçmemeleri yönünde ikaz edildi.

Havza Belediyesi tarafından ilçe pazarlarında oluşturulan giriş noktalarında ücretsiz maske dağıtımına devam edildi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerle ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.?

Salgın nedeniyle iftar çadırı kurulamadığından valilik ve belediye tarafından her gün 2 bin kişinin evine sıcak yemek ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sadece pazarlarda 130 bin maske, iş yerini kapatan 2 bine yakın esnafımıza yardım çeki, 36 bin kişiye gıda yardımı yaptık. Sağlık çalışanlarına özel servis uygulaması başlattık. Esnafa dezenfektan dağıttık. Bu imkanı veren devletimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. ?

Evden çıkamayan vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da belediye ekipleri şehrin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Zabıta ekipleri, Salı pazarı girişinde vatandaşlara maske dağıtarak, yoğunluk oluşturulmayacak şekilde alışveriş yapılmasını sağlıyor.

Polis ekipleri de özellikle banka önlerinde bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Sinop

Sinop'ta da köy karantinaları ile bazı ilçelere yönelik seyahat yasağı uygulaması devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları evlerinde giderilmeye devam ederken, Sinop Belediyesi ekipleri de kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında kontroller sürdürülüyor.

Araçlardaki vatandaşların kimlik, ehliyet ve seyahat izin belgeleri sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Maske de dağıtan ekipler, dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların da kurallara uyup uymadıklarını denetliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?' sorusuna cevap verdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Lukas Podolski Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 19:09:54. #1.15#
title