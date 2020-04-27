Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Türk Kızılay Samsun Şubesi üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara, ramazan dolayısıyla "Sepeti sal pideyi al" sloganıyla pide ve su ikram etti.

Türk Kızılay Şube Başkanı Habib Demirel, yaptığı açıklamada, "Zor süreçten geçiyoruz. Vatandaşımız evde kaldığı için teşekkür ediyoruz, bu hilal bugünler için var, siz evde kalın, Kızılay ayağınıza gelir. Ramazan boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolisi dağıtımları devam edecek, ramazanı şerifinizi tebrik ederim." dedi

Su ve pide dağıtımına Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk, Genç Kızılay Samsun Başkanı Halit Karataş ve Genç Kızılay gönüllüleri katıldı.

Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik uygulamalar yaparak, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Amasya Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı, toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Güvenlik güçleri tarafından, kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte, kolluk kuvvetleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda iş yerlerini denetliyor ve vatandaşları uyarıyor. Kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, semt pazarları ve marketlerde alınan tedbirleri kontrol ediyor.

Çorum Belediyesi ekipleri de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Ekipler, esnafın yanı sıra evleri de ziyaret ederek vatandaşlara maske veriyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün 112-155 ve 156'yı arayan 1033 kişinin talebi ekiplerce karşılandı.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde 15 gündür herhangi bir Kovid-19 vakasının görülmediği belirtildi.

İki ilçede temaslı vakanın da bulunmadığının aktarıldığı açıklamada, "Bu ilçelerde ikamet eden 20-65 yaş aralığında olanlarla sınırlı olmak kaydıyla köyden kendi ilçe merkezlerine, kendi ilçe merkezlerinden de köylerine sosyal mesafe, maske takma, seyahat ettikleri aracın koltuklarının en fazla yüzde 50'sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla seyahatlere izin verilmesine karar verildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA