Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

23.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:24
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan sokak ve caddeleri dezenfekte etti.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konularında anons yaparak sık sık uyarıyor.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çankırı

Çankırı Genç İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına hediye paketi verildi.

Vakıf tarafından hazırlanan hijyen seti, hurma ve sudan oluşan yardım paketi, Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servis personeline teslim edildi.

Çankırı Genç İHH Başkanı Lokman Yasir Kale, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltebilmek için organizasyon yaptıklarını belirtti.

Koronavirüsle küresel bir mücadele olduğunu vurgulayan Kale, "Biz de elimizden geldiğince çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 'Şimdi Dayanışma Vakti' adı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlık personelimize çam sakızı çoban armağanı paketlerimizi ulaştırarak moral vermek istedik." ifadesini kullandı.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışamları devam ediyor.

Belediye tarafından açıklamada, "İlimizdeki yurtlarda 14 gün karantinaya alınmak üzere dün gece Rusya'dan Kastamonu Havalimanı'na gelen vatandaşlarımızın havalimanından ayrılmasının ardından bugün havalimanını dezenfekte ettik." ifadesine yer verildi.

Çorum

Çorum'da kolluk kuvvetleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda iş yerlerini denetliyor ve vatandaşları uyarıyor.

Kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, semt pazarları ve marketlerde alınan tedbirleri kontrol ediyor.

Çorum Belediyesi ekipleri de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor. Ekipler, esnafın yanı sıra evleri de ziyaret ederek vatandaşlara maske veriyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, dün 1430 kişinin talebinin karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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