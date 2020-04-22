Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konularında anons yaparak sık sık uyarıyor.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi tarafından kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Belediye ekiplerince Topçuoğlu pazar yeri ve çevresi ile otobüs duraklarında dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı kaydedildi.

Amasya

Amasya'da tarım sezonunun başlamasıyla kente gelen mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs salgınından korunmalarına yönelik tedbirler kapsamında İl Özel İdaresi görevlileri tarafından koruyucu maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından çeşitli tedbirler alındı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan kurul, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar vakti ile sahur vaktine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini iftar vakti için saat 18.30'a kadar satışa hazır hale getirmeleri ve bu saatten sonra üretim yapmamaları, sahur vakti için de saat 02.30'a kadar üretim yapıp bu saatten sonra yapılmamasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca fırın önlerinde ve içinde sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin fırıncılar tarafından alınmasını, denetimlerin de polis ve zabıta ekiplerince yapılmasına karar verdi.

Tedbirler kapsamında ramazan ayı süresince gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırı kurulamayacak, toplu iftar yemek ve programları düzenlenemeyecek.

Kaynak: AA