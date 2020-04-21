Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
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Koronavirüs, Karadeniz, Atakum, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

21.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:46
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs Belediyesi koronavirüs nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak için yıkanabilir maske üretiyor.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Halk Eğitim Merkezinde gönüllü usta öğreticilerin ihtiyacı karşılamak için belediye tarafından temin edilen malzemelerle yıkanabilir ücretsiz maske üretmeye başladıklarını söyledi.

Topaloğlu,"Bu zor süreçte fırsatçılara meydan vermemek adına, ayrıca devletimizin ve milletimizin yanında olarak en çok ihtiyaç duyulan maske üretimi için kolları sıvadık. Bu çalışmada gönüllü olarak bizlerle çalışan usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Maskelerin hijyenik ve tüm kurallara uygun bir şekilde üretildiğini vurgulayan Topaloğlu, bunların vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

Atakum Belediyesi de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kırsalda yaşayan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde hediye götürdü.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi çalışanları ile Atakum Kent Konseyinin Gençlik ve Kadın Meclisi üyelerince kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için özel olarak üretilen çorap oyuncakların yanı sıra Nutuk, Türk bayrağı, Türk bayraklı balon, pastel boya, kuru boya ve defter içeren hediye paketleri oluşturuldu.

Gençlik ve Kadın Meclisi üyeleri ile Zabıta ekipleri, paketleri Atakum'un köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarında çocuklara ulaştırıyor.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor.

Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konularında anons yaparak sık sık uyarıyor.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kastamonu Belediyesi dezenfekte çalışmalarını Kuzeykent Pazar Yeri, Arkeoloji Müzesi, Nasrullah Meydanı, Çay boyu korkuluklar ve kaldırımlar ile Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kovid-19'un en iyi dostunun 'rehavet' olduğunu unutmayın. Tedbirlerden en ufak bir ödün dahi vermeyin. Unutmayın bizler sizler için sahadayız. Sizler de lütfen evinizde kalın. Güneşin ve doğanın cazibesine kapılmayın. Sağlıklı nice baharlar için biraz daha sabır." ifadelerine yer verildi.

Amasya

Amasya Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, hastane, bankamatik ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Güvenlik güçleri tarafından da kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini zorunlu olarak kapatan esnafa da Çorum Belediyesince 250'şer liralık gıda çeki dağıtıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf dostu belediye olarak bu zor zamanlarda esnafın yanında olduklarını belirterek, "Çorum Esnaf ve Sanatlarlar Odaları Birliği ile belirlediğimiz esnafımıza ramazan ayı öncesinde bir nebze de olsun katkı yapmak için gıda çeki dağıttık." dedi.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Kaynak: AA

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