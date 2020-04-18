Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
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Karadeniz, Jandarma, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

18.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:30
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirdi.

Ekipler, kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği, kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları ve benzeri iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanların kısıtlamaya uyup uymadıkları konularında, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde denetim yaptı.

Uygulamada, denetlenen 1144 iş yerinden 3'üne 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü olup sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 66 kişiye toplam 31 bin 716 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 33 kişiye 17 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 5 bin 554 kişi sorgulandı, hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

Ayrıca denetlenen 2 bin 77 araçtan 60'ına 29 bin 575 lira para cezası verildi.

Alaçam Kızlan Karakol Komutanlığınca yapılan kimlik sorgulamasında da kayıp ihbarıyla aranan bir kadın bulundu.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor.

Polis ekipleri vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konularında anons yaparak sık sık uyarıyor.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri de sokağa çıkması sınırlandırılan kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.?

Çorum Belediyesi insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki esnafa, ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı devam ediyor. İş yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri vatandaşlara maske ve dezenfektanlarını teslim ediyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Çankırı

Çankırı Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla fotoğraf yarışması düzenlendi.

Evde kalan vatandaşlar, pencere ve balkonlarından çektikleri Çankırı temalı fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşarak yarışmaya katıldı, dereceye giren fotoğraflara ödülleri verildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, değerlendirme sonucunda fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Katılan tüm Çankırılılara teşekkür eden Esen, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada, son olarak Kastamonu Havalimanı, Şükrü Ünlü, Mehmet Akif Ersoy, 1 No'lu, 2 No'lu, 3 No'lu, 5 No'lu, 46 No'lu, 48 No'lu aile sağlığı merkezleri ile Aktekke Konağı hizmet binasının dezenfekte edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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