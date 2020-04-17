Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
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Koronavirüs, Samsun, Çorum, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

17.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:48
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak Samsun'da, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için semt pazarlarında düzenleme yapıldı.

İlkadım Belediyesi, pazar yerlerini dezenfekte ederken, vatandaşların sosyal mesafeye uyması için de önlem aldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, semt pazarlarında giriş çıkışları belirli noktalarda serbest bırakarak, eldiven ve maske olmadan içeri kimsenin alınmadığını, satıcıların ateşinin ölçüldüğünü söyledi.

Canik Belediyesi zabıta ekipleri de 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

Belediye ekipleri, hijyen ve gıda malzemelerinden oluşan 3 bin paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

19 Mayıs Belediyesi ise kullanılmış eldiven ve maskelerin diğer atıklarla karışmaması için "maske potası" adını verdiği özel atık kutularını ilçenin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlere yerleştirdi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve bertaraf edilmesi konusunda gerekli çalışmayı başlattık. Toplamaya başladığımız bu atıklarımızı, oluşturduğumuz geçici depolama alanında en az 72 saat beklettikten sonra diğer atık olarak, evsel atık kapsamında insan ve çevre sağlığına zarar vermeden atık sistemine gönderiyoruz." dedi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Çorum Belediyesi, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki esnafa ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttı.

İş yerlerini ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, vatandaşlara maske ve dezenfektanlarını teslim etti.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Amasya

Amasya'da koronavirüs salgınının önlenmesi ve vatandaşların korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından köylerde yaşayan vatandaşlara koruyucu maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresi tarafından temin edilen kumaş ve diğer malzemeler, Halk Eğitim Merkezi ile yapılan iş birliği ve gönüllü usta öğreticilerin marifetiyle koruyucu maske üretimi sürdürülüyor.

Üretilen maskelerin dağıtımı, İl Özel İdaresi ekipleri ve köy muhtarları tarafından hane sayısı baz alınarak yapılıyor.

Vali Osman Varol, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin alınan önlemleri yerinde görmek için Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin her noktasında dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği söyledi.

Son olarak Jandarma Alay Komutanlığı, ATM'ler, Valilik binası, Kuzeykent Ek Hizmet Binası, Arıtma Tesisi, Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi, Nikah ve Konferans Salonu'nda dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştiğini anlatan Vidinlioğlu, "İnsan sağlığı çok önemlidir. Çünkü giden sağlık geri gelmez. Sağlıkta tasarruf olmaz. Tüm gücümüzle bu süreçte sahadayız ve hemşehrilerimizin emrindeyiz. Onlardan tek istediğimiz evde kalmaları." diye konuştu.

Kaynak: AA

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