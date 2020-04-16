Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

16.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:24
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve Sosyal Destek Vefa Grubu ekiplerince ihtiyaçları karşılanan 65 yaş üstü vatandaşları görüntülü arayarak sohbet etti.

Kent genelinde Vefa Sosyal Destek grupları çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEPAŞ), şehrin belirli noktalarında bulunan alanlara özel üretilen mama ve su kapları yerleştirdi.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, koronavirüs önlemleri kapsamında boşalan sokaklarda aç ve susuz dolaşan sokak hayvanları için mama projesi başlattıklarını belirterek, "Bu tür projelerin sayıca çoğalması ve uygulamamızın tüm vatandaşlara örnek olmasını umut ediyoruz. Sadece koronavirüsle savaştığımız bu günlerde değil, bundan sonra da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın imdadına yetişeceğiz." ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve çalışmaya ara veren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, salgın nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan ve kronik rahatsızlığı bulunanların, ayrıca yaşlı vatandaşların yanında olduklarını dile getirerek, "Vatandaşımızın sıkıntısı, bizim de sıkıntımızdır. İhtiyacı olan bütün insanlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çankırı

Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3D yazıcıyla "video laringoskop" üretildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle durumu ağırlaşan ve entübe edilen hastaların soluk borularına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve entübasyon esnasında sağlık çalışanlarına bulaş olmaması için kullanılan "video laringoskop"ın Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezince üretildiği belirtildi.

Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Arif Aslan ve Başhekim Yardımcısı İsmail Erkan Aydın, iki adet üretilen cihazı inceleyerek, hastalar için kullanılabilir olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara göre, 10 kişi ve üstü çalışanı bulunan iş yerlerinde sosyal mesafeye uymanın yanı sıra çalışanlar da dahil olmak üzere herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

Kurul tarafından maske temininin iş yeri sahiplerince yapılmasına ve iş yerinde bulunan ve çalışanlara bedelsiz verilmesine karar verildi.

Amasya

Amasya ve ilçelerinde Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri ve sağlık personeli de şehrin giriş ve çıkış güzergahlarındaki trafik kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler esnasında sürücü ve yolculara tıbbi maske dağıtan ekipler, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuyor.

Merzifon ilçesinde her hafta kurulan çarşamba pazarında koronavirüs önlemleri alındı.

Pazarın giriş çıkışları bariyerlerle kapatıldı, 65 yaş üstü ve çocukların girişine izin verilmedi, alışverişe gelenler maske taktırılarak pazar yerine alındı.

Taşova Belediyesi tarafından da salgına karşı maske ve eldivenlerin yere atılarak hastalıklara yol açmaması için toplama noktaları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kullanılmış maske ve eldivenler için oluşturdukları toplama noktaları sayesinde salgına karşı önlemlerini daha da arttırdıklarını söyledi.

Vali Osman Varol, ilçede kurulan pazar yerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan tedbirleri inceledi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Çorum Belediyesince salgın dolayısıyla evde kalan vatandaşların isteklerinin karşılanması amacıyla WhatsApp ihbar hattı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 saat esasıyla hizmet verecek hattın belediye ile her türlü talep, istek, şikayetler için kurulduğunu belirterek, "Evden çıkmanıza gerek yok. Bizimle ilgili tüm istek ve şikayetlerinizi buradan bize iletin. İster yazın, ister fotoğraf ve video gönderin. Biz sizin için varız, biz çalışıyoruz, siz evde kalın." dedi.

Kaynak: AA

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