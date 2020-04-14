Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
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Karadeniz, Jandarma, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

14.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:06
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da Tekkeköy Belediyesince "Bir komşuna da sen sahip çık" kampanyası kapsamında hayırseverlerin yardım paketleri, ilçenin en uzaktaki mahalleleri dahil tüm yerleşim birimlerine ulaştırıldı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nasrullah Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Çay Boyundaki Demir Korkuluklar ve Valilik Binası ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi." ifadesi kullanıldı.

Amasya

Amasya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin yanı sıra sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Amasya Belediyesi ekiplerince Kovid-19 salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için mama doldurulan özel kaplar, şehrin muhtelif yerlerine konuldu.

Belediye ekiplerinin salgın süresince sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği belirtildi.

Sinop

Sinop'ta koronovirüs tedbirleri kapsamında 16 köyde karantina uygulaması devam ediyor.

Farklı ilçelerde bulunan karantinadaki köylere giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Valilikçe alınan ilçeler arası seyahat yasağı kapsamında ise emniyet ve jandarma ekiplerince denetimler devam ediyor.

Vali Köksal Şakalar, Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, kontrol noktalarında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Mart-14 Nisan tarihlerinde 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talep eden 25 bin 913 kişinin ihtiyacı karşılandı.

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile semt pazarlarını ziyaret ederek, alınan tedbirlere ilişkin denetimlerde bulundu.

Çorum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için belediye hizmet binaları, semt pazarları, muhtarlıklar, meydanlar, insan yoğunluğu olan cadde ve otobüs duraklarına özel atık kutuları yerleştirdi.

Kaynak: AA

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