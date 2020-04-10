Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
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Karadeniz Bölgesi, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

10.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:16
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da Canik Belediyesi, tedavi amaçlı aile sağlık merkezlerine gelen vatandaşlara, aile hekimleri iş birliğiyle maske dağıtıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki 11 aile sağlığı merkezine maske verdiklerini belirterek, "Salgın riski ortadan kalkıncaya kadar vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uyarak maske takması için çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin güçlü olması, insanlarımızın sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için bütün kurumlarımızla iş birliği yaparak, el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Sandıkçı, vatandaşlara salgın riski ortadan kalkana kadar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti ve sokakları yıkadı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkmaları sınırlandırılanların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kentte Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ile Tokat Belediyesi iş birliğiyle 5 noktada ücretsiz maske dağıtıldı.

Görevliler, vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi ekipleri, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cuma Pazarı, Sosyal Market, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ana ve ek binası, KASKİ Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Arıtma Tesisi, Yaşlı Bakım Merkezi ve Asfalt Plentinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerindeki dezenfekte işlemlerine de devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aşağı Sanayi Sitesi'ndeki 207 iş yerini dezenfekte ettiklerini, ayrıca banka şubelerindeki dezenfekte işleminin devam ettiğini belirterek, "Eczaneler ve toplu taşıma araçlarını da sürekli dezenfekte ediyoruz. Biz, sizi korumak için durmadan, yorulmadan aşkla çalışıyoruz. Lütfen siz de kendinizi korumak için evde kalın." ifadelerini kullandı.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor.

Amasya

Amasya'da polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktaları, cadde ve sokaklarda dolaşarak maske dağıtmaya devam etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirler kapsamında maske satışının yasaklanması üzerine kentte ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, ihtiyacı karşılamak üzere şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kentin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtıldığı ifade edildi.

Amasya Serdar Zeren İlkokulu öğrencileri de toplum sağlığının korunması ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları yiyecekleri gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğrencilerin evlerinde aileleriyle hazırladıkları pasta, börek, dolma gibi yiyecekleri ve sağlık çalışanları için yazdıkları mektupları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına teslim etti.

Kaynak: AA

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