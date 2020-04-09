Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Karadeniz Bölgesi, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

09.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:18
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 8 Nisan itibarıyla Vefa Sosyal Destek gruplarına 26 bin 136, Acil Çağrı Merkezine ise 10 bin 857 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek gruplarının çalışmalarını sürdürürken, gelen çağrılar üzerine harekete geçen birimlerin vatandaşların ihtiyaçlarını adreslerinde teslim ettikleri kaydedildi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Bu arada belediyelerin vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımları sürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çankırı

Çankırı'da Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla temin edilen 15 bin koruyucu maske, vatandaşlara dağıtılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 10 bin koruyucu maske ile Megasan Medikal AŞ'nin ürettiği 5 bin koruyucu maske, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Çankırı Belediyesine teslim edildi.

Maskeleri teslim alan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, halk sağlığı için üretilen maskelerin kontrollü şekilde vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, "Bu süreçte taşın altına elini koyan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. El birliği ile bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Moral bozma değil, birlik olma zamanıdır." dedi.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin maske ve 10 bin koruyucu eldiven dağıttıklarını söyledi.

Mahalle ve sokakların dezenfekte ile temizliği için büyük mücadele sarf ettiklerini anlatan Vidinlioğlu, "İlk etapta bin litre dezenfektan aldık. 1 litre dezenfektanı 100 litre su ile karıştırarak temizliği yaptık. En güçlü dezenfektanı kullanıyoruz. Bugüne kadar 100 ton dezenfektanlı su ile Kastamonu'nun her mahallesini ve sokağını temizledik. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmakta." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, salgına karşı başlatılan dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Buharaevler Mahallesi'nde cadde ve sokakları yıkayan ekipler, bölgedeki özel hastane ile bazı iş yerlerini de dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için de çalışma yapıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına da sahip çıktıklarını belirterek, "Bu şehirdeki her can gibi onlar da bize emanet. Her gün sokak ve yaban hayvanlarını beslemeye, tedavi etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşgın, ayrıca vatandaşlar için 300 bin maske dağıtmak için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Kentte, evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, binlerce vatandaşın talebi, ekipler tarafından karşılandı.

Vali Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarına katkı yapan, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Amasya

Amasya'da kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ve açık yerler, yol kontrol noktaları, bankaların önleri ve çevreleri gibi vatandaşların kolayca erişebilecekleri yerlerde kamu görevlileri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Görevliler, ayrıca doğru maske kullanımı, koronavirüse yönelik tedbirler, uymaları gereken kurallar ve benzeri konularda bilgilendirme yaparak, vatandaşların virüse maruz kalma riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Vali Osman Varol, önlenmesi amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için evde kalmaya ve sosyal izolasyon ile hijyene özen göstermeye devam edilmesini istedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Lionel Messi Radamel Falcao Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:51:59. #1.15#
title