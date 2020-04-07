Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da Kovid-19 salgını nedeniyle "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşların evlerinde hareketsiz kalmamaları için Atakum Belediyesince "Evde Spor Var" video eğitim programı düzenlendi.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nin profesyonel spor eğitmenleri tarafından düzenlenen spor programına, Atakum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Sosyal izolasyon nedeniyle evde geçirilen günlerde egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken spor eğitmenleri, "Hareketsiz kalan vücut sebebiyle metabolizma hızı azalıyor. Bu durum kilo artışı ya da kas kitlesinde azalmaya yol açabilir. Fiziksel aktivite, vücudun doğal yoldan mutluluk hormonu salgılamasını sağlıyor. Bu ise ruh halini iyileştirmeye, güven duygusunu artırmaya, kaygı ve endişeyi azaltmaya yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Çorum

Çorum'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında günlük toplu taşıma sefer sayısı 300'e indirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın dolayısıyla Çorum'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 90 azaldı.

Azalan yolcu sayısı nedeniyle günlük sefer sayısı 700'den 300'e, son sefer saati ise 23.00'ten 21.00'e çekildi.

Belediye ekipleri ise Valilik ve ek binaları, Sağlık Müdürlüğü, Bahçelievler 112 Acil Servis, 1 ve 2 Nolu sağlık merkezleri, Adalet Sarayı, Bağcılar Çocuk Şube Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Çarşı ve Bahçelievler karakolları, Vakıfbank Çarşı Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binalarını dezenfekte etti.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre, koronavirüs salgınının önlenebilmesi için toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınması yasaklandı.

Açıklamada, toplu taşıma araçlarının ruhsatlarında yazan toplam yolcu koltuk kapasitesinin yarısından fazla sayıda yolcu alamayacağı kaydedildi.

Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler ise Salı Pazarı'nda maske dağıtımı gerçekleştirdi ve dezenfektan stantları kurdu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da ekiplerle birlikte maske dağıttı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Amasya

Amasya'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il girişlerindeki uygulama noktalarında, araçlarda seyahat edenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Araçların ve seyahat edenlerin belgelerini inceleyen polis ve jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi kontrolü, ticari ve benzeri araçların da şehirler arası toplu ulaşım amaçlı kullanımının yasak olması dolayısıyla denetim yaptı.

Sağlık personeli tarafından da araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü.

Seyahatin ardından Amasya'da kalacaklara, 14 gün evde kalma zorunluluğu bulunduğu tebliğ edildi.

Kaynak: AA