Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Karadeniz, Türkiye, Samsun, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

07.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:30
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da Kovid-19 salgını nedeniyle "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşların evlerinde hareketsiz kalmamaları için Atakum Belediyesince "Evde Spor Var" video eğitim programı düzenlendi.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nin profesyonel spor eğitmenleri tarafından düzenlenen spor programına, Atakum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Sosyal izolasyon nedeniyle evde geçirilen günlerde egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken spor eğitmenleri, "Hareketsiz kalan vücut sebebiyle metabolizma hızı azalıyor. Bu durum kilo artışı ya da kas kitlesinde azalmaya yol açabilir. Fiziksel aktivite, vücudun doğal yoldan mutluluk hormonu salgılamasını sağlıyor. Bu ise ruh halini iyileştirmeye, güven duygusunu artırmaya, kaygı ve endişeyi azaltmaya yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Çorum

Çorum'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında günlük toplu taşıma sefer sayısı 300'e indirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın dolayısıyla Çorum'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 90 azaldı.

Azalan yolcu sayısı nedeniyle günlük sefer sayısı 700'den 300'e, son sefer saati ise 23.00'ten 21.00'e çekildi.

Belediye ekipleri ise Valilik ve ek binaları, Sağlık Müdürlüğü, Bahçelievler 112 Acil Servis, 1 ve 2 Nolu sağlık merkezleri, Adalet Sarayı, Bağcılar Çocuk Şube Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Çarşı ve Bahçelievler karakolları, Vakıfbank Çarşı Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binalarını dezenfekte etti.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre, koronavirüs salgınının önlenebilmesi için toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınması yasaklandı.

Açıklamada, toplu taşıma araçlarının ruhsatlarında yazan toplam yolcu koltuk kapasitesinin yarısından fazla sayıda yolcu alamayacağı kaydedildi.

Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler ise Salı Pazarı'nda maske dağıtımı gerçekleştirdi ve dezenfektan stantları kurdu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da ekiplerle birlikte maske dağıttı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Amasya

Amasya'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il girişlerindeki uygulama noktalarında, araçlarda seyahat edenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Araçların ve seyahat edenlerin belgelerini inceleyen polis ve jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi kontrolü, ticari ve benzeri araçların da şehirler arası toplu ulaşım amaçlı kullanımının yasak olması dolayısıyla denetim yaptı.

Sağlık personeli tarafından da araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü.

Seyahatin ardından Amasya'da kalacaklara, 14 gün evde kalma zorunluluğu bulunduğu tebliğ edildi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Erkan Petekkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 18:59:20. #1.15#
title