Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri Samsun, Çankırı, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun, Çankırı, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı talimatları doğrultusunda Vali Osman Kaymak'ın başkanlığında İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kararlar çerçevesinde Samsun'da alınacak ilave önlemler ile ilerleyen süreçte takip edilecek uygulamalar değerlendirildi.

Pandemi Kurulunun mevzuatta belirtilen şartlarda oluşturulmasına karar verilen toplantıda, şu kararlar alındı:

"İlimizde kalabalık oluşumuna yol açabileceği değerlendirilen Atakum sahili ve benzeri tüm yürüyüş yerleri, orman ve piknik alanları, balık tutmak ve spor gibi faaliyetlerinin yasaklanmasına, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28 Mart saat 17.00'den itibaren valiliklerin izni ile yapılabileceği kararına istinaden ilimizde de Valiliğimiz temsilcisi İdare Hizmetleri Şube Müdürü Kenan Akçay, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, otogar sorumlusu ile Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisinden oluşan Seyahat İzin Kurulu oluşturulmasına, otogarı olan ilçelerde oluşturulacak kurulun 7/24 kuralına uygun olarak görev yapmalarına, kamu kurumlarında olduğu gibi ilimizde de bulunan mal ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan fabrika, imalathane, çağrı merkezi gibi özel iş yerlerinin minimum personel ile esnek çalışma sistemine geçmelerine, bu iş yerlerinin SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi ve Ticaret il Müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilmesine, askerlerimizin 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına ilimizde de tabi tutulmasına, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulmasına karar verilmiştir."

Çankırı

Çankırı Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama dağıtıyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinin ilaçlanarak yıkandığını, hiçbir canlının yaşamının tehlikeye girmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Çankırı'da boş kalan sokaklarda hayvanların daha çok göze çarptığına işaret eden Esen, sokak hayvanları için şehrin 20 noktasına yerleştirilen mama üniteleri ile besleme hizmeti verildiği, ekiplerin her cuma günü mama takibi yapacağını duyurdu.

Çorum

Çorum'da kamu çalışanları, ikinci bir emre kadar serbest kıyafetle mesaiye gelebilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamu çalışanlarının takım elbise yerine daha kolay temizlenen tişört, kazak, keten pantolon ve mont gibi kıyafet giyebilecekleri aktarıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum'da kurulan Pandemi Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Meclis kararıyla belediye ve il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantıları iptal edilirken, ganyan ve iddia bayilerinin faaliyetleri de vatandaşların bir arada yoğunluk oluşturmasını engellemek amacıyla ikinci bir emre kadar durduruldu.

Çorum Belediyesi ise salgınla mücadele kapsamında kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşımaya müsaade edilen yolcu otobüslerinin şehirlerarası otobüs terminalinden çıkış ücretlerine yüzde 50 indirim yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumak amacıyla vasıtaların alabileceği yolcu sayısının kapasitesinin yarısıyla sınırlı tutulmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Aşgın, bu süreçte firmalara destek olmak amacıyla Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yapan otobüslere yüzde 50 indirimli tarife uygulanacağını kaydetti.

Aşgın, ayrıca kent merkezinde dezenfekte çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kişisel eşyası yurtlarda kalan öğrencilerin bunları almak için gelmelerine gerek olmadığı açıklamasında bulundu.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden kişisel eşyalarıyla ilgili çok sayıda soru geldiğini belirtti.

Soruları Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ilettiklerini anlatan Öztürk, "Öğrencilerimizin eşyaları bize emanettir. Evde kalma süresi bitinceye kadar eşyalarını almak için yurtlara gelmemeli ve sokağa çıkmamaları önemlidir.' cevabını aldık. İçiniz rahat olsun, aklınız burada kalmasın. Sizlerden tek isteğimiz evde kalmanız ve derslerinize odaklanmanızdır." ifadesini kullandı.

Tokat

Tokat'ta koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirlerin takibi ve gerektiğinde ilave tedbirler almak amacıyla oluşturulan Pandemi Kurulu, Vali Ozan Balcı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilave tedbirler ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile bakanlıkların aldığı kararlar doğrultusunda, Kovid-19'un yayılmasını engellemek ve toplum sağlığını korumak için alınan tedbirler ele alınarak karara bağlandı.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaşlılara ve sağlık çalışanlarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Zabıta ekipleriyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ihtiyaçlarını ulaştıran Vidinlioğlu, yaşlılara hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Vidinlioğlu, "Onlar yeter ki evlerinde kalsınlar. Sağlık çalışanlarımıza ise minnettarız ve daima yanlarındayız. Biz büyük bir milletiz ve her türlü zorluğun üstesinden nasıl geldiysek bu salgınında üstesinden birlikteliğimizle geleceğiz. Bu süreçte de tüm ekiplerimizle sahada ve vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise semt pazarında vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA