Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri
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Çankırı, Çorum, Tokat, Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Samsun, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

24.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:06
Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Samsun, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki cadde ve sokakları dolaşarak yaptıkları anonslarda vatandaşları evde kalmaları için uyarıyor.

İlçedeki 60 yaş üstü, hamile ve engellilerin market ve diğer ihtiyaçları da oluşturulan "0552 963 02 30" numaralı Whatsapp hattından her gün 08.00-17.00 saatlerinde alınan taleplerin ardından Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisince yerine getiriliyor.

Canik Belediyesince koronavirüs salgınından korunmak için "Evde kal, kitabını al" kampanyasının ardından öğrencilere yönelik "Evde kal, hediyeni al" kampanyasıyla, "Evinde kal Türkiye" çağrısına destek veriliyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu EBA TV ile ders çalışma ortamını fotoğraf ve videolarla "evdekalhediyenialCanik" etiketiyle Twitter hesabından paylaşan öğrencilere sürpriz hediyeler verileceğini belirtti.

Her öğrencinin paylaşımının değerlendirileceğini aktaran Sandıkçı, "Uzaktan eğitim ile boşluğa düşmeden, derslerin evden sürdürülmesini önemsiyoruz. "Evinde kal Türkiye" çağrısına destek olmak amacıyla çocuklarımızın hem evlerinde kalmalarını hem de eğitimlerini sürdürmelerini arzuluyoruz. Vereceğimiz hediyeler çocukların evlerine ulaştırılacak." dedi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Niksar ilçesinde, İlçe Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Otogar Meydanı'nda karantina bölgesi kuruldu.

İlçede hizmet veren tüm firmaların getirdikleri yolcuların ilk kontrolleri bu bölgede gerçekleştiriliyor, ateşleri ölçülüyor.

İl merkezi ve ilçelerde belediye ekipleri kaldırımları ve yolları da temizledi.

Polis ve jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü yaşlıların ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşıladı.

Çankırı

Çankırı Valiliğince, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için koyduğu sokağa çıkma kısıtlamasından sonra vatandaşların mağdur olmaması için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu anlatılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın listesi hazırlanmış ve AFAD 122 numaralı telefon hattı 7/24 hizmet verecek şekilde ayarlanmıştır. Devletimizin koyduğu yasaklara uyma konusunda hemşehrilerimizin gösterdikleri hassasiyetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Çorum

Çorum'da koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, oluşturdukları dezenfeksiyon ekibiyle cadde ve sokakları yıkamaya devam ettiklerini, ayrıca tüm toplu taşıma araçlarının her gün dezenfekte edildiğini vurguladı.

Aşgın, alınan önlemler kapsamında koronavirüsün yayılımını önlemek için semt pazarlarında sebze ve meyvelerin elle seçilmesinin yasaklandığını, diğer gıda ürünlerine de paketleme zorunluluğu getirdiklerini kaydetti.

Bu arada kentte zabıta ekipleri, vatandaşlara maske dağıtarak yaşlıların evden çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılarda bulunuyor.

Çorum Valiliğinin koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Kolluk kuvvetleriyle kamu görevlilerinde oluşan ekipler, 24 saat boyunca vatandaşların talebi doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve 72 kişinin çalıştığı Altan Makine Döküm Sanayi AŞ, çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla üretimine ara verdi.

Öte yandan kentte sosyal medya üzerinden haberleşerek Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in virüsten kurtulması için dua etti.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesinin kenti dezenfekte çalışmaları devam ediyor. İtfaiye araçları ile şehrin yoğun olarak kullanılan sokak ve caddeleri temizlendi.

Zabıta ekipleri de yaşlıların alışverişlerini karşılıyor.

Sinop

Sinop'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde kentte kurulan bazı pazar yerleri kapatıldı. Önlemler kapsamında haftada iki gün kurulan pazar da sadece perşembe günleri açık tutulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiği vurgulanarak, park, bahçe, sokak ve meydanlarda ise dezenfekte çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Amasya

Amasya Belediyesinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekipler, kamusal ve toplumsal alanların yanı sıra iş yerleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, bankamatikler, camiler, parklar gibi halkın yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yürütüyor.

Ekipler, salgın hastalıklara karşı kent merkezindeki cadde ve sokakları mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile temizledi.

Kaynak: AA

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