Karadeniz Bölgesi kapanacak mı? Karadeniz Bölgesi'nde tam kapanma olacak mı? Tam kapanma nedir?

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için uzmanlar, 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve bölgesel karantina önerisinde bulundu. Peki, tam kapanma nedir? Karadeniz Bölgesi kapanacak mı? Karadeniz Bölgesi'nde tam kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer aldı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE TAM KAPANMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için uzmanlar, 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve bölgesel karantina önerisinde bulundu.

Uzmanlar da, vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için, tedbirlere uyulması çağrısını yineledi, Karadeniz'deki vakaların yayılımını önlemek için tedbirlerin artırılıp, bölgede 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' uygulanmasını talep etti.

"DAHA SIKI TEDBİRLER ALINMALI"

Doğu Karadeniz şehirlerinin birbirine yakın ve ulaşımın kolay olduğunu kaydeden Güven, tedbirlerin artırılmaması halinde vakaların artmaya devam edeceğini belirtti. Güven, "Demek ki bu Karadeniz'e yönelik bir durum. Ortak özelliğimiz, Karadeniz Bölgesi'nde hepimizin köy bağlantısı ve şehirlerarası ilişkimiz var. Bunu kesmeliyiz. Gerekirse şehirler arası bağlantıların önü kesilmeli. Aynı tedbirler alınırsa yine aynı şey olacak, bir sonraki hafta da yine aynı olacak. Vaka sayısı yüksek ve diğer illere göre oran yukarıda olan bu 4 ilin arasındaki ilişkiler sınırlandırılmalı, daha kati tedbirler alınması lazım. Gerekirse 'bölgesel karantina' da düşünülebilir" diye konuştu.