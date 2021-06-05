Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
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Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor - Haberler
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