Karadeniz Bölge sorumlusu veteriner hekim Özdil oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz Bölge sorumlusu veteriner hekim Özdil oldu

Karadeniz Bölge sorumlusu veteriner hekim Özdil oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) veterinerler ve saha gönüllülerini bir araya geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) veterinerler ve saha gönüllülerini bir araya geldi. Bu organizasyonda Çaycuma'yı ilçesini Veteriner Hekim Doğuş Özdil temsil etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Veteriner Hekim Doğuş Özdil, HAYTAP'ın Karadeniz Bölgesinden sorumlu Veteriner Başhekimi seçildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan yangın döneminde sahada ve tüm bölgelerde dağınık halde çalışmalar yapan, yurdun çeşitli yerlerinden gönüllüler ile veteriner hekimleri ile birlikte yangın bölgesindeki hayvanların imdadına koşan 60 katılımcı ile gerçekleşen HAYTAP Doğal Afet kurtarma timi bir araya geldi.

HAYTAP bir dahaki afet bölgesi çalışmaları için kurtarma ekibi de oluşturuldu. Çaycuma'dan Doğuş Özdil'de kurtarma tim ekibinde yerini aldı. - ZONGULDAK

Karadeniz Bölge sorumlusu veteriner hekim Özdil oldu

Karadeniz Bölge sorumlusu veteriner hekim Özdil oldu

Karadeniz Bölge sorumlusu veteriner hekim Özdil oldu

Karadeniz'de tarihi anlar! Milyonlarca dolar değerinde olabilecek göktaşı düştü

Karadeniz'de tarihi anlar! Milyonlarca dolar değerinde olabilecek göktaşı düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title