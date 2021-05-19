Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban koruma altına alındı
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Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban koruma altına alındı

Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşu, koruma altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşu, koruma altına alındı.

Karadeniz Bölge Komutanlığında yaralı balaban kuşunu gören askeri yetkililer durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan kuş, tedavi ve bakımının ardından yeniden doğaya salınacak.

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Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban koruma altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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