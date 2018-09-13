Karadeniz Balık Patlaması: "Ne Alırsan 5 Tl"

Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu Samsun'da balıkçı tezgahlarına yansıdı. Balıkçılar, neredeyse tezgahlarındaki balıkları "ne alırsan 5 TL" diye satıyor.

1 Eylül'de denizlerde av yasağı sona erdi ve deniz balıkları tezgahlardaki yerlerini aldı. Sezon öncesinde tutulan olta balıkları bu sezonun verimli geçeceğinin göstergesi olarak nitelendirilse de balıkçılar yaşanan bolluk karşısında çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Balık bolluğu sayesinde fiyatların ucuzlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balık tezgahlarındaki satışçıların yüzü güldü.

"5 yıldır böyle bolluk görmedim"

Uzun senelerdir böyle bolluk görmediklerinin altını çizen Kurtça Aydın, "Son birkaç gündür balıkta patlama yaşandı. İstavrit, barbun, mezgit kilo 5, palamudu da 5 liradan satıyoruz. Çinekop kilo 10 liradan satılıyor. Son 1 haftadır Karadeniz'de fırtına gibi balık çıkıyor. Balık bol, fiyatlar ucuz, talep harika. Balık çok olunca rağbet de çok oluyor. Satışlarımız çok güzel. Denizde de balık var, tezgahlarda da balık var. Yaklaşık 5 yıldır böyle bir balık bolluğu görmedik. Dehşet derecede balık bolluğu yaşıyoruz. Bu balıklar Karadeniz'in mavi sularından geliyor. Vatandaşları bu fiyatlardan balık almaya davet ediyoruz" dedi.

"Neredeyse 'ne alırsan 5 TL' diye balık satacağız"

Bolluk nedeniyle neredeyse bütün balıkları 5 liradan sattıklarını ifade eden Onurcan Köse, "Balıkta kaç yıldır göremediğimiz bir bolluk var. Geçen senelerde sadece bir türde bolluk yaşanıyordu. Bazen palamut, bazen hamsi, bazen istavrit, bazen de mezgit bol oluyordu. Bu sezon ise öyle bir şey söz konusu değil. Bu sene bütün türlerde bir bolluk var. Hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve palamudu 5 liradan satıyoruz. Neredeyse ne alırsan 5 lira diye bağırıyoruz. Sadece çinekop ve kalkanın kilosu 5 lira değil. Onlar da geçtiğimiz senelere oranla ucuzladı. 5 senedir bolluk yoksu, bu sene deyim yerindeyse deniz patladı" diye konuştu.

Vatandaşlar da bolluk sayesinde düşen fiyatlardan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. - SAMSUN