Karadeniz Arıları Islah Edilecek

Ordu, Giresun, Samsun ve Sinop'ta bulunan arı kolonilerinde ıslah çalışması yapılacağı, bu çalışmalar kapsamında bal üretimi yüksek ve varroa parazitine dayanıklı damızlık kolonilerin oluşturulacağı bildirildi.



Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliğiyle Karadeniz Arı Genotipinin Verim ve Varroa Parazitine Direnç Yönünden Islahı Projesi hazırlandı.



Karadeniz Bölgesindeki koloni başına bal üretimini, dünya ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefleyen proje kapsamında Ordu, Giresun, Samsun ve Sinop'ta bulunan arı kolonilerinde ıslah çalışması yapılarak, bal üretimi yüksek ve varroa parazitine dayanıklı damızlık koloniler oluşturulacak.



Toplam bütçesi 682 bin 690 lira olan proje bütçesinin 477 bin 300 liralık kısmı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 205 bin 390 liralık bölümü de Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından eş finansman olarak karşılanacak.