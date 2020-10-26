Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru
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Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru

26.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:32
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz yolunun 5 ilin direkt, yaklaşık 45 ilin dolaylı olarak Karadeniz'e açılan kapısı olacağını söyledi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz yolunun 5 ilin direkt, yaklaşık 45 ilin dolaylı olarak Karadeniz'e açılan kapısı olacağını söyledi.

Şahin, oda binasında gazetecilere, 2. Abdülhamid döneminde yapımı planlanan, Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nde sona gelindiğini söyledi.

Yolun bu seviyelere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, yolun tamamlanmasının ardından Ordu merkez ile Mesudiye arasındaki seyahat süresinin 1, tünel ve viyadüklerle Ordu-Sivas arası ulaşım süresinin 2, Ordu-İskenderun arası ulaşım süresinin ise 6-7 saate kadar düşeceğine dikkati çekti.

Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Ordu'nun lojistik bir merkez haline dönüşeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yapılacak ihracatta Ordu önemli bir rol üstlenecektir. Bu durum, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık sağlayarak ülke ekonomisine de önemli katkı sunacaktır. Ayrıca ihraç ürünleri, sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılacaktır. Bu yol 5 ilin direkt, yaklaşık 45 ilin dolaylı olarak Karadeniz'e açılan kapısı olacaktır."

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu için en önemli proje olduğunu kaydeden Şahin, "Havalimanından sonra ilimize ve bölgemize yapılan en değerli yatırım bu yoldur. Ticarette en önemli şey ulaşımdır. Ulaşımı hallettiğimiz zaman ticaret yapmak daha kolay." dedi.

Şahin, Karadeniz-Akdeniz yolu tamamlandığında yaklaşık 45 ilin Karadeniz'e komşu ülkelere ihracatını bu yol üzerinden yapacağına işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte teslim edilmesi hedeflenen bu proje, pandemi sürecinin etkisi ile yaşanan sıkıntılardan dolayı biraz gecikebilir. İnşallah en kısa sürede bu projenin tamamlanarak hizmete açılmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Yolun birinci etabının bir süre önce açıldığını anımsatan Şahin, açılan bölümle birlikte sürücülerin zaman ve yakıttan önemli şekilde tasarruf sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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