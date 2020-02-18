: Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nı 3 günde 50 binden fazla kişi ziyaret etti

18.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:11

Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nı üç günde 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Proje Grup Başkanı Sunay Girgin, AA muhabirine, fuarın açıldığı günden bu yana büyüyerek daha fazla okura ulaştığını söyledi.

Karadeniz Kitap Fuarı'nın bu yıl 6. kez kapılarını açtığını anımsatan Girgin, "Fuarımızı bu yıl okurlarımızın ziyaretine 15 Şubat'ta açtık. İlk üç günde 50 binin üzerinde ziyaretçimizi ağırladık. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Samsun özelinde Karadeniz Bölgesi'ni kapsayan bir fuar organize ettiklerini vurgulayan Sunay Girgin, "Geçen sene 218 bin ziyaretçiyi ağırladık fuarımızda. Bu sene hedefimiz daha yüksek. 250 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıl ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyordu. Fuar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle çalışma yürütüyoruz. Geçen yıl 54 bin civarında küçük okurumuzu ağırladık. Bu sene bu sayının da artmasını bekliyoruz. Yaklaşık 250 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuarımızda çok sayıda imza günü düzenlenecek. Özellikle hafta sonu çok sayıda yazarımızın imza günü gerçekleşecek." diye konuştu.

Girgin, fuar boyunca 70 kültür sanat etkinliği gerçekleştirileceğini belirterek, "Bölgeye kültür alanında çok önemli hizmet ettiğini düşündüğümüz fuarımıza tüm kitapseverleri davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kapılarını 23 Şubat'ta kapatacak olan Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nda pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşma imkanı buluyor.

Kaynak: AA

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