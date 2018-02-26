Karadeniz 4. Kitap Fuarı Sona Erdi

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ile Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliğinde düzenlenen " Karadeniz 4. Kitap Fuarı"nı beş günde 183 bin 930 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 20 Şubat'ta açılan ve 220 yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarın, kitapseverlerin yoğun ilgisini çektiği belirtildi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile hazırlanan fuarın, dün akşam ziyaretçi rekoruyla sona erdiği keydedildi.

Açıklamada, Karadeniz Kitap Fuarı'nın ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 32 artış yaşandığı, etkinliği 183 bin 930 kitapseverin ziyaret ettiği vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Ziyaretçilerin 48 bini fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi. Karadeniz Kitap Fuarı'na 220 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince düzenlenen kültür etkinlikleri ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu. Fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize, katılımcılarımıza ve yazarlarımıza teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl tekrar bir arada olmayı diliyoruz."