Karadeniz 4. Kitap Fuarı Açıldı

Kuruluşumuz TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 4. Kitap Fuarı, bugün saat 12.00'de Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Kenan Kocatürk ve TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Sayın Cihat Alagöz'ün değerli katılımlarıyla TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen resmi tören ile kapılarını açtı.

Karadeniz 4. Kitap Fuarı'nda, aralarında Üstün Dökmen, Ataol Behramoğlu, Defne Suman, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Yılmaz Özdil, Ercan Kesal, Hikmet Anıl Öztekin, İsmail Saymaz, İbrahim Kaboğlu, Pelin Çift, Mete Yarar, Asuman Portakal, Murat Tavlı, Kahraman Tazeoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Behiç Ak, Kemal Hamamcıoğlu, İhsan Eliaçık, Koray Avcı Çakman, Yavuz Bahadıroğlu, Murat Karayalçın, Metin Uca, Cemre Birand, Kerem Fırtına, Hicabi Demirci, Güldal Mumcu, Koray Yersüren, Ahmet Şimşirgil ve Levent Gültekin'in de bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.