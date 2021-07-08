Karadayı ve Mercan Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler
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Karadayı ve Mercan Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler

Karadayı ve Mercan Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şırnak'ta yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında altın madalyanın sahibi olan Gülden Mercan, Mensure Karadayı ve antrenörleri Bilal Atilla İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Şırnak'ta yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında altın madalyanın sahibi olan Gülden Mercan, Mensure Karadayı ve antrenörleri Bilal Atilla İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Kick Boks Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan Gülden Mercan ve Mensure Karadayı elde ettikleri bu başarılı sonuç ile ekim ayında İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımız Gülden Mercan, Mensure Karadayı ve antrenörleri Bilal Atilla'yı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Elde edilen başarılarda verilen emeğin, gayretin çok olduğunu biliyoruz. İnanıyorum ki sporcularımız İtalya'da katılacakları Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı Türk Bayrağımızı göndere çektirerek, tüm Dünya'ya İstiklal Marşımızı dinletecek" diyerek başarılar diledi. - KAYSERİ

Karadayı ve Mercan Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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