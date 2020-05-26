Karadayı'nın cenazesi askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk...
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Karadayı'nın cenazesi askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk...

Karadayı'nın cenazesi askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Kadıköy Florence Nightingale hastanede hayatını kaybetti.

26.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:02

Karadayı'nın cenazesi askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Kadıköy Florence Nightingale hastanede hayatını kaybetti. Karadayı'nın cenazesi buradan askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi. Karadayı'nın cenazesi buradan askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi.

İsmail Hakkı Karadayı kimdir?

28 Şubat Süreci'nde Genel Kurmay Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Karadayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı'dır. 30 Ağustos 1998 itibariyle yaş haddinden emekli olan Karadayı, 28 Şubat darbe soruşturmaları kapsamında 3 Ocak 2013'te göz altına alındı. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı olan eski Genelkurmay Başkanı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Karadayı'nın cenazesi askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk...

Kaynak: İHA

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