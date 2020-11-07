Karadaş: "Maçın favorisi Fenerbahçe"
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Karadaş: "Maçın favorisi Fenerbahçe"

07.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:04
Karadaş:

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Tury'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri maç hakkında konuştu.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Tury'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri maç hakkında konuştu. Karadaş, "Bu futboldur, bir şey diyemiyorum ama favori tabii ki Fenerbahçe'dir. Gerçekleri söylemek lazım. Fenerbahçe büyük bir takım ve büyük bir kulüp. Arada maddi ve manevi bayağı bir uçurum var" dedi.

2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Karadaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

"Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş'ı yendik"

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ı yendiklerini hatırlatan Karadaş, "Sivas Belediyespor olarak 2. Lig'de çok güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Son 3 maçtır da gayet iyi işler yapıyor çocuklar. Genç bir kadromuz var. İyi işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 büyük kulüpten 3'ü ile daha önce eşleşmiş ve maç yapmıştık. Bu maçlarda güzel sonuçlar da aldık. Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş'ı yendik. Şimdi de Fenerbahçe gibi büyük bir takımla eşleştik. Bizim ve memleketimizin adına çok sevindirici. Maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Genç ve dinamik oyuncularımız var. Futbolcularıma inanıyor ve güveniyorum" dedi.

"Fenerbahçe büyük bir takım"

Karadaş, oynanacak olan maçın favorisinin Fenerbahçe olduğunu da vurgulayarak, "Fenerbahçe'yi zaten Türkiye'de herkes biliyor. Bunu konuşmamıza hiç gerek yok. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu futboldur, bir şey diyemiyorum ama favori tabii ki Fenerbahçe'dir. Gerçekleri söylemek lazım. Fenerbahçe büyük bir takım ve büyük bir kulüp. Arada maddi ve manevi bayağı bir uçurum var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tekrar tekrar üzerine basıyorum maçın favorisi Fenerbahçe'dir. Maça çıkacağız, aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Savaşacağız ve elimizden ne gelirse sonuna kadar yapacağız. Diğer 3 büyüklerle maç yapmıştık. Sadece Fenerbahçe kalmıştı. Kulüp olarak da Fenerbahçe ile maç yapmak istiyorduk. İyi oldu eşleşmemiz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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